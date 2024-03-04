2024-03-04 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، تفاصيل مشروع ازدواج قناة السويس، قائلا: درسنا الازدواج الكامل لقناة السويس. وقال الفريق أسامة ربيع، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج: شركتان عالميتان تقومان بإعداد دراسات الجدوى لمشروع ازدواج قناة السويس، وتم عرض الدراسات المبدئية الخاصة بازدواج قناة السويس على الرئيس عبد الفتاح […]

ظهرت المقالة قناة سويس مزدوجة.. مشروع جديد في مصر أولاً على ايرث نيوز.