ارتفاع مبيعات الدولار إلى الخارج في مزاد المركزي العراقي

2024-03-04 16:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، ليوم الاثنين، مقارنة بأمس الأحد، لتصل إلى 193 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 208 ملايين و386 ألفاً و184 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار، للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية وبسعر 1305 دنانير لكل دولار، للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسل الوكالة، أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 193 مليوناً 796 ألفاً 184 دولاراً مرتفعة بنسبة 92%، عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليون و590 ألفاً دولاراً.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفاً، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 34 شركة.