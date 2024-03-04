رئيس الوزراء يؤكد تخصيص الحكومة 50 مليار دينار لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى

2024-03-04 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، تخصيص الحكومة 50 مليار دينار لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمجلس محافظة نينوى، عُقد في قضاء سنجار غرب المحافظة".

وبارك السوداني، في مستهلّ الاجتماع، لأعضاء المجلس "نيلهم ثقة أبنائها"، مؤكداً أن "مجالس المحافظات محطة اختبار للحكومات المحلية لأداء مهامّها".

وأشار إلى "حاجة المحافظة لجهد مضاعف؛ إثر ما عاشته من دمار بسبب الإرهاب، ومعالجة مشاكل مواطنيها".

وأوضح أن "الحكومة الاتحادية ملتزمة بدعم الحكومات المحلّية، وأن أولويات المحافظين ليست بعيدة عن أولويات الحكومة، في الخدمات وتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر والإصلاح الاقتصادي".

ولفت إلى أن "ما تتميز به نينوى من مقومات وثروات وموقع جغرافي، يؤهلها أن تكون مركزاً اقتصادياً مهماً على المستوى الوطني"، مشدداً على "ضرورة دعم القطاع الخاص وحمايته من كل أشكال الابتزاز".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ "عَقد هذا الاجتماع في قضاء سنجار بمثابة رسالة لأهالي القضاء عن استعداد الحكومة للبدء بحملة إعمار واسعة، ووضع الحلول على مستوى التخصيصات المالية"، مشيراً إلى "مأساة الإيزيديين التي أصبحت علامة فارقة بتاريخ العراق في الصمود والتضحية".

وشدد على "ضرورة تعزيز السلم الأهلي والاستقرار والتآخي في سنجار وباقي مناطق المحافظة لتحقيق التقدم في برامج الحكومة المحلية"، مؤكداً "تخصيص الحكومة 50 مليار دينار لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى في الموازنة الاتحادية".

وشدد أيضا على "ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء مجلس المحافظة"، مشيراً إلى "سابق توجيهاته للوزارات بفتح دوائرها الفرعية في سنجار، كجزء من تهيئة ظروف عودة النازحين، بما فيها مؤسسة الشهداء؛ لمعالجة ملفات الشهداء".