انطلاق مبادرة (العراق هويتي) بدائرتي أحوال الرصافة والأعظمية في العاشر من آذار الجاري

2024-03-04 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، اليوم الاثنين، إنهاء كافة الاستعدادات الفنية والمالية واللوجستية لانطلاق مبادرة (العراق هويتي).

وقال الفريق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "أنهى مع مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، كافة الاستعدادات الفنية والمالية واللوجستية لانطلاق مبادرة (العراق هويتي) اعتباراً من يوم الأحد المقبل المصادف 10 آذار الجاري في دائرتي أحوال الأعظمية والرصافة"، مشيراً الى أن "ذلك جاء إثر لقاء مشترك جمع رئيس فريق التواصل الإلكتروني الحكومي ولجنة المبادرة مع مدير مديرية الأحوال والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي يوم الاثنين الرابع من آذار الجاري".

وذكر رئيس لجنة مبادرة (العراق هويتي) العقيد سيف عبد الكريم أن "المبادرة تشمل إصدار البطاقة الوطنية الموحدة مجاناً للأسر المشمولة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية والداخلة في قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل وممن لم يصدرها".

وأضاف أن "المبادرة تأتي بتوجيه وإشراف من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لدعم الأسر الفقيرة وهي ضمن أولويات البرنامج الحكومي".