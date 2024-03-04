2024-03-04 16:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، أن ائتلاف دولة القانون رشح رسمياً وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كتلة دولة القانون رشحت رسمياً رئيس الجامعة التقنية الوسطى وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى لحل الأزمة السياسية".

وأضاف "بدأت مفاوضات مع بقية الكتل الآن للاتفاق على شخصية المرشح وإقناعها للتصويت عليه بغالبية الأصوات".

وأشار إلى أنه "بعد الاتفاق والمفاوضات سيتم تحديد موعد لعقد جلسة في مجلس ديالى للتصويت عليه".

يشار إلى أن مجلس محافظة ديالى لم يتمكن من عقد جلسة لاختيار المحافظ بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، حيث رشح رئيس تحالف "نبني" هادي العامري، المحافظ السابق مثنى التميمي لولاية أخرى إلا أن كتلاً شيعية وسنية رفضت ذلك، وعاد العامري وقدم مرشحاً آخر، قبل أن يتم الاتفاق بين العامري ونوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ليذهب منصب المحافظ الأخير.