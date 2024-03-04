وزير العمل يؤكد اهمية أتمتة المعلومات والانظمة الخاصة بالوزارة وتأهيل مبانيها

2024-03-04 16:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الأسدي اهمية أتمته المعلومات والانظمة الخاصة بهيئات الوزارة، ودوائرها كافة، وتأهيل مبانيها بما يسهم في تحسين اداء الموظفين، جاء ذلك خلال زيارته مركز تكنلوجيا المعلومات في الوزارة يوم الاثنين الموافق 4ـ3ـ2024.

واطلع السيد الاسدي على مراحل انجاز التحول الرقمي وتهيئة البنى التحتية، ورفع القدرات، والمهارات للمهندسين، والفنيين في ربط وتوحيد الانظمة بالوزارة، بما ينعكس على تقديم فضلى الخدمات للشرائح التي تخدمها ويساهم في تقليل الروتين، وتسهيل الاجراءات امام المواطنين.

وشدد على ضرورة تأهيل المباني الخاصة بالدوائر، وتقديم الدعم اللوجستي لها لتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، ورفع قدراتهم، وتعزيز قابلياتهم من خلال اشراكهم في دورات تدريبية، وتطويرية.

والتقى السيد الوزير خلال الزيارة عدداً من المواطنين، ووجه الدوائر المعنية بمتابعة طلباتهم وانجازها بالسرعة الممكنة.