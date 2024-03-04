2024-03-04 16:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسمت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، الجدل بقضية مباراة فريقيً القوة الجوية والقاسم والتي انتهت بانسحاب الأخير قبل نهاية وقت المباراة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة اعتبرت نادي القاسم الرياضي خاسراً بنتيجة 3-0 في مباراته أمام نادي القوة الجوية الرياضي لانسحابه من المباراة.

وفرضت غرامة مالية على القاسم قدرها 75 مليون دينار، وكذلك خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي، وفرض غرامة مالية مقدارها 15 مليون دينار مع الإيقاف أربع مباريات بحق حسن عليوي علوان.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية 15 مليون دينار على نعيم رحيم جبر مع الإيقاف عن المشاركة في المباريات لمدة سته أشهر.