توجيه عاجل من وزير الداخلية بعد النزاع العشائري في ذي قار

2024-03-04 16:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، باستمرار عمليات فرض الأمن في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار الذي شهد نزاعا عشائريا داميا قبل يومين.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزير، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الشمري، وجه باستمرار عمليات فرض الأمن في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار وزيادة نطاقها".

واضاف، انه "وجه ايضا، بالقبض على جميع المطلوبين للقضاء وضبط كل أنواع الأسلحة والتعامل بشدة وحزم في فرض الأمن هناك".