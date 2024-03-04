2024-03-04 17:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نظم المئات من المسيحيين والارمن والتركمان، يوم الاثنين، تظاهرة في مدينة عينكاوا بمحافظة اربيل استنكارا لالغاء مقاعد كوتا المكونات في برلمان اقليم كردستان،. واعتبروا الغاء المقاعد تهديد لوجود المكونات في الاقليم وعموم البلاد..

ظهرت المقالة المئات من الاقليات يتظاهرون بسبب الغاء مقاعد كوتا المكونات في برلمان اقليم كردستان “صور وفيديو” أولاً على ايرث نيوز.