2024-03-04 17:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، ان العزم ليس طرفا في صراع محافظة ديالى بشأن اختيار شخصية للمحافظ، فيما شدد القوى السياسية الفاعلة تختار شخص مناسب وقادر على ادارة محافظة صلاح الدين، مشيرا الـى جلسة البرلمان القادمة ستتضمن التصويت على اختيار رئيسا للمجلس. وقال السامرائي في كلمة له خلال ملتقى الرافدين […]

ظهرت المقالة السامرائي: جلسة البرلمان القادمة ستتضمن التصويت على اختيار رئيسا للمجلس أولاً على ايرث نيوز.