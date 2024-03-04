2024-03-04 17:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تمكَّنت مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، اليوم الاثنين، من ضبط مسؤولين في الهيئة العامَّة للآثار والتراث بالجرم المشهود، مُتلبّسين بتلقِّي مبالغ ماليَّة ربت على (٤٥) مليون دينار؛ مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّـة. بيان للهيئة ورد ” ايرث نيوز” أنه في معرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف مُديريَّة تحقيق بغداد […]

ظهرت المقالة النزاهة تضبط مسؤولين في الهيئة العامة للآثار متلبسين بالرشوة أولاً على ايرث نيوز.