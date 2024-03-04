رئيس الجمهورية يؤكد لبلاسخارت حرص العراق على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي

2024-03-04 17:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، حرص العراق على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي.

وقال بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية، تلقته "بغداد اليوم"، إن "رشيد، استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، تأكيد حرص العراق على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لدعم جهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار وضمان أمن المواطنين وسلامتهم".