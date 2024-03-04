2024-03-04 17:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

طالب عضو جماعة العدل الكردستاني شوان رابر، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، بخطوات رقابية أكبر من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية لتقليل التزوير في الانتخابات الخاصة بإقليم كردستان.

وقال رابر في حديث لـ "بغداد اليوم"، "إننا في الوقت الذي نرحب فيه بإعلان رئيس إقليم كردستان موعد انتخابات برلمان كردستان، فاننا نأمل أن يكون هذا الموعد الجديد نهائي ولا يتم تأجيله مرة أخرى كما حصل في المرات السابقة"، مؤكدا "ضرورة احترام التوقيتات القانونية".

وأضاف ، أن "إشراف مفوضية الانتخابات العراقية على الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم خطوة مهمة ستشجع المواطنين في كردستان على الذهاب لصناديق الاقتراع، لآن ثقتهم بمفوضية الانتخابات والاستفتاء بالإقليم كانت محدودة".

وطالب رابر، "بخطوات رقابية أكبر من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية لتقليل التزوير".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وقع، الاحد (3 اذار 2024)، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم" انه "بموجب الأمر وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان".

وأضاف البيان، انه "حسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره".