بعد "التعادل" مع الشيعة بعدد المقاعد.. السنة على خط منصب المحافظ بديالى

2024-03-04 17:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف تحالف العزم، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، عن حراك سني لطرح مبدأ السلة الواحدة لإنهاء ازمة الانسداد السياسي في ديالى، مؤكدا ان القوى السنية مؤثرة في المحافظة وقد تدخل على خط منصب المحافظ.

وقال القيادي في تحالف العزم محمد الهدلوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الانسداد السياسي في ديالى مثير للقلق وترك الأمور على وضعها لا يخدم أي طرف او تكتل خاصة وان حجم التحديات كبيرة وتستدعي جهودا استثنائية للحفاظ على الاستقرار السياسي الذي يمثل جزءا هاما من دعم الامن ومنع اي توترات".

واضاف، ان "القوى السنية جزء مهم في عملية ديالى السياسية ولديها حراك من اجل طرح خارطة طريق عبر مبدأ السلة الواحدة والتي تفضي الى خلق مشاركة اوسع في حكومة ديالى المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي وفق ما افرزته انتخابات 18 من كانون الاول مع ضمان مشاركة عادلة للمكونات".

واشار الى ان "القوى السنية لم تقدم حتى الان اي مرشح لمنصب المحافظ رغم انه استحقاق وهي ترى بأن التفاهم والحوار هو من ينقل وضع ديالى الى مرحلة افضل بعيدا عن اي تصعيد او توترات لاتخدم اي طرف"، متوقعا "انفراجة سياسية خلال 72 ساعة القادمة في ظل وجود اشارات ايجابية من اكثر من طرف خاصة وان حراك القوى السنية مؤثر".

وحققت القوى السنية 7 مقاعد في ديالى فضلا عن 7 مقاعد للقوى الشيعية، فيما حصلت الاحزاب الكردية على مقعد واحد.



