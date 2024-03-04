الرشيد يشمل فئات جديدة بالبطاقة الإلكترونية

2024-03-04 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

باشر مصرف الرشيد، اليوم الإثنين، (4 آذار 2024)، بشمول فئات جديدة بالبطاقة الالكترونية.

وذكر بيان للمصرف تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستنادا لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاصة بالتحول الى الدفع الالكتروني باشر مصرف الرشيد باصدار بطاقات الكترونية شملت فئات جديدة وهم (المخلصين الكمركين) و(لجان مشتريات) (البطاقات الوقوديـة الخاصة بدوائر الدولة)".

ونوه الى، ان "حساب تلك البطاقات مرتبط في فرع الصالحية".