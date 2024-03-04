تنويه جديد من المرور بشأن التحول للدفع الإلكتروني في مواقع التسجيل

2024-03-04 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، مساء اليوم الإثنين، (4 آذار 2024)، تنويهاً بشأن التحول للدفع الإلكتروني في مواقع التسجيل.

وذكر بيان للمرور تلقته "بغداد اليوم"، ان "مدير المرور العام اللواء (رعد مهدي عبد الصاحب)، وجه بالانتقال إلى نظام الدفع الإلكتروني تدريجياً في مجمعات التسجيل، حيث باشرت مجمعات التسجيل ومنذ ما يقارب الأسبوعين بالعمل بنظام الدفع الإلكتروني مع استمرار الدفع النقدي".

ولفت الى ان "يوم الخميس المقبل سيكون دفع إلكتروني فقط في مجمع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة رقم (9) ملعب الشعب لغرض التجربة وتعويد المواطن".

ونوه البيان الى، ان "المراجعين لمجمع تسجيل المركبات رقم (9) ملعب الشعب بأن نظام الدفع سيكون إلكتروني فقط يوم الخميس من كل أسبوع واستمرار الدفع الإلكتروني والنقدي بقية أيام الأسبوع".

ودعت المرور "المراجعين لمجمعات التسجيل بالإسراع في عملية حصولهم على بطاقات الدفع الإلكتروني قبل إيقاف التعامل النقدي والتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني كلياً".