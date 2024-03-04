2024-03-04 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين باجراءات الفحص الطبي، والبالغ عددهم (٥٠) مستفيدا في محافظة كركوك بعد تقديمهم على منصة اور الالكترونية لشمولهم براتب المعين المتفرغ وفق قانون رقم 38 لسنة 2013 . وبينت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الحقوقية ذكرى عبدالرحيم ان المواطنين المتقدمين […]

ظهرت المقالة العمل تعلن اسماء المشمولين باجراءات الفحص الطبي في محافظة كركوك أولاً على ايرث نيوز.