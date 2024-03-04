2024-03-04 18:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ترأس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى بقضاء سنجار. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته إيرث نيوز ان “السوداني، عقد في قضاء سنجار، اجتماعاً ضمّ قادة الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية في محافظة نينوى، والقيادات الأمنية المختلفة في قيادتي عمليات نينوى وغرب نينوى، وذلك […]

ظهرت المقالة السوداني يترأس في سنجار اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى أولاً على ايرث نيوز.