السيد الحكيم: قانون الانتخابات لا يجب ان يكون محطة للمغالبة

2024-03-04 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، ان قانون الانتخابات لا يجب ان يكون محطة للمغالبة.وقال السيد الحكيم في لقاء بملتقى الرافدين، تابعته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "كل الدول التي تدخل حروب ويتصدى لها ابناؤها الشجعان بالدفاع عنها، بعد انتهاء الحرب يجد هؤلاء مكاناً لهم"، مبينا ان "عملية دمجهم في مؤسسات الدولة تحتاج وقتاً وسياسات محددة".وأضاف، "لسنا أول دولة تعيش ظاهرة وجود فصائل مسلحة"، مؤكدا ان "بعض الدول نجحت في احتوائها"، وأشار في الوقت نفسه الى أن "احتلال العراق ووجود 160 ألف جندي من الولايات المتحدة ودول اخرى، أحد أسباب ظهور الفصائل المسلحة".وأكد ، أن "قانون الانتخابات لا يجب ان يكون محطة للمغالبة"، مبينا ان "كل عملية انتخابية يتم اصدار قانون انتخابات خاص بها، وما ان تنتهي نبحث عن قانون آخر للانتخابات التي تليها".وتابع: "في هذه الانتخابات لم تشعر اي قوى سياسية بغبن في نتائجها، كون ان الانتخابات الأخيرة أعطت التمثيل الحقيقي لكل قوة سياسية وفق ما حصلت عليه"، منوها بأنه "في حال أعيدت الانتخابات بنفس القانون ستعمل هذه القوى على تحسين موقعها من خلاله".وختم السيد الحكيم: "كثير من القوى السياسية شهدت مغادرة شخصيات تسنموا مواقع تنفيذية في الدولة العراقية، وهي حالة طبيعية تحدث لكل الأحزاب السياسية".