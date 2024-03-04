رئيس الوزراء يعلن عن حزمة مشاريع خدمية وصحية في سنجار وغرب محافظة نينوى

2024-03-04 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن حزمة مشاريع خدمية وصحية في سنجار وغرب محافظة نينوى.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمسؤولي ومديري الدوائر الخدمية بمحافظة نينوى، خلال زيارته قضاء سنجار غرب المحافظة".وأكد السوداني- خلال الاجتماع- "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق التعويضات لأهالي سنجار وإعادة فتح الدوائر الفرعية الخدمية في قضاءي سنجار وتلعفر والنواحي التابعة لهما، وعلى وجه الخصوص دوائر الهجرة والمهجرين والأحوال المدنية والبطاقة الوطنية ومؤسسة الشهداء".وجدد السوداني، سابق توجيهاته بأن "تنصب جميع الجهود لإعادة الحياة والأمور في القضاء إلى وضعها الطبيعي وإجراء كشف بوضع الأبنية المدرسية في القضاء ووجوب تنفيذ ثورة من الخدمات في سنجار"، مبينا، أن "المشروعات الخدمية في القضاء ونواحيه ستجري متابعتها بدقة من قبله شخصياً".وأعلن رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن حزمة مشاريع أبرزها:1- مشروع مستشفى سنجار سعة 100 سرير.2- مشروع ماء ربيعة - سنجار - بعاج، سعة 16000 متر مكعب.مشاريع غرب نينوى/ سنجار.3- تلعفر البعاج بقيمة 153 مليار دينار، في القطاعات الخدمية وقطاع البنى التحتية.4- مشروع مستشفى ناحية الشمال سعة 50 سريراً.وختم البيان، أن "السوداني شدد على سرعة الإحالة والمباشرة، مع الالتزام الكامل بتوقيتات العمل والمواصفات المحددة".