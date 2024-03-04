ائتلاف دولة القانون يطرح "التميمي" مرشحا لمنصب محافظ ديالى

2024-03-04 18:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، عن طرح شخصية أكاديمية كمرشح لمنصب محافظ ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ائتلاف دولة القانون عقد اجتماعا مهما في بغداد تناول ملف ديالى بشكل مباشر وأهمية المضي في حسم الخيارات خاصة وان بوصلة النقاط الانتخابية دفعت خيار مرشح منصب المحافظ الى صالحه وفق رؤية الاطار التنسيقي مؤخرا".

واضاف، ان "ائتلاف دولة القانون قدم وضاح التميمي مرشحا لمنصب محافظ ديالى وهو شخصية أكاديمية كان عميدا للمعهد الفني في بعقوبة سابقا"، لافتا الى ان "التميمي سيطرح امام بقية اطراف الاطار في اقرب اجتماع من اجل المضي في حسم تشكيل الحكومة".

واشار الى ان "التميمي شخصية تنتمي إلى عائلة لها عمق عشائري واجتماعي كبير في ديالى مستبعدا ان يكون هناك اي فيتو عليه من اي طرف سياسي".

يذكر ان المهندس وضاح عامر حاتم التميمي يشغل حاليا رئاسة هيئة التعليم التقني ورئيس الجامعة التقنية الوسطى.

ولاتزال ديالى تشهد خلافات بشأن منصب المحافظ حيث يتمسك بني تميم بان يكون المحافظ من العشيرة، فيما تصر الكتل السنية على عدم استمرار المنصب لجهة واحدة خصوصا وانها حققت عدد مقاعد مساوٍ لعدد المقاعد الشيعية في المحافظة حيث لكل مكون 7 مقاعد، مقابل مقعد للاحزاب الكردية.