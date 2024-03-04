لقاء بين العراق وتركيا لبحث ملفات الأمن والمياه وضبط الحدود

2024-03-04 18:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في أنقرة، اليوم الإثنين، (4 آذار 2024)، مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي، سيف الله حاجي مفتي أوغلو.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاعرجي، التقى اوغلو بالعاصمة التركية، انقرة، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين بغداد وأنقرة وعلى جميع الصعد، كما شهد اللقاء أيضاً، بحث ملفات الأمن والمياه وضبط الحدود وتعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، والتأكيد على استمرار التعاون الثنائي، لتحقيق أمن واستقرار المنطقة".

وجدد الأعرجي، وفقاً للبيان "تأكيد الحكومة العراقية على عدم السماح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي من الدول، لاسيما دول الجوار،" مشيرا إلى، أن "العلاقات العراقية التركية لها عمقها التأريخي، وأن العراق يسعى لتطويرها إلى مديات أبعد، وبما يخدم مصلحة البلدين الجارين".