شابات العراق يحققن الوصافة بالبطولة العربية لكرة السلة

2024-03-04 18:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للشابات لكرة السلة، يوم الاثنين، وصافة البطولة العربية لكرة السلة 3x3 للشابات بعد خسارته امام نظيره المصري، 7-17 نقطة في ختام البطولة التي جرت أحداثها في سلطنة عمان.

وقال المدير الإعلامي لاتحاد السلة، عهد فالح لوكالة شفق نيوز: إن "منتخب العراق حقق ظهر اليوم الانتصار على نظيره الكويتي ليلاقي نظيره المصري في ختام البطولة العربية للشابات عصر اليوم ويخسر امام ويكتفي بالوصافة"، مبينا أن "منتخب مصر قوي جدا ويمتلك الإمكانيات الجيدة".

واضاف ان "المنتخب العراقي للشابات قدم مستوى جيداً ليحقق الفوز على المنتخب الكويتي بنتيجة 12-10 نقطة في مباراة دور نصف النهائي ليلاقي مصر ويخفق في اجتيازه في مباراة الختام".

وبين ان "المنتخب العراقي للشابات، حقق صباح اليوم فوزاً مهماً على المنتخب الجزائري بنتيجة 14-3 ضمن البطولة العربية لكرة السلة "3x3" المقامة حالياً في سلطنة عمان".

وكان المنتخب العراقي للشابات حقق ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة كانت حصيلة اليوم الأول امس الأحد لشابات العراق في البطولة العربية.

اذ حقق المنتخب العراقي للشابات امس الفوز على صاحب الأرض والجمهور المنتخب العماني الأول بنتيجة 14-3 نقطة، وعلى منتخب الإمارات بنتيجة 16-4، وآخرها على سلطنة عمان B بنتيجة 20-1، فيما خسر مباراته الوحيدة أمام منتخب مصر بنتيجة 13-9 نقطة.