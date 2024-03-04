السيد الحكيم يؤكد شرط الاستقرار لتطوير الاقتصاد العراقي بالتعاون مع شركائه في هذا المجال

2024-03-04 18:50:01 - المصدر: الفرات نيوز

إلتقينا مساء اليوم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السيدة فكتوريا تايلور، وبحثنا معها تطورات العلاقة البينية بين بغداد وواشنطن، وأكدنا أهمية الحفاظ على الاستقرار الحالي والسعي به نحو الاستقرار الدائم، وأن الاستقرار شرط أساس لتطوير الاقتصاد العراقي بالتعاون مع شركائه في هذا المجال.

أكدنا أيضا دعمنا لمسار حكومة السيد السوداني في مجال التنمية وتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات، وبيّنا أن الانتخابات الأخيرة أسهمت في تعزيز الديمقراطية والاحتكام لصناديق الإقتراع،

كما أشرنا إلى تضحيات العراقيين في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع أصدقائه، وبيّنا أن المرحلة تتطلب إنهاء ملف التحالف الدولي لمكافحة داعش الإرهابي والانتقال إلى العلاقات الثنائية بما يخدم الجانبين.

شددنا على إيقاف الحرب على غزة، ودعونا لوقف الإبادة الجماعية وإعادة النازحين وإعمار المدينة وتعويض المتضررين.