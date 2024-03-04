النزاهة تضبط (8) موظفين متهمين بتعقيب المعاملات في الديوانية

2024-03-04 18:50:01 - المصدر: الفرات نيوز

أفـادت هيئـة النزاهة الاتحاديـَّة بتنفـيذ عمليَّات ضـبط مُتَّهمين بتعقـيب المـعاملات، وكشف ديون تبلغ ستة مليارات دينارٍ غير مُسدَّدةٍ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، فضلاً عن صدور أوامر قبضٍ بحقّ مُوظَّفين مُتَّهمين بالاختلاس في دائرة توزيع كهرباء المُحافظة.

مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة تمكَّن من ضبط (8) مُتَّهمين بمُمارسة الضغط على مُوظَّفي بلديَّة الديوانيَّة لإنجاز معاملاتٍ خلافاً للقانون، مُبيّناً أنَّ المُتَّهمين وهم مُوظَّفون في عددٍ من الدوائر في المُحافظة تسبَّبوا بإرباك عمل البلديَّة، ممَّا أدَّى إلى تأخيرٍ في استكمال مُعاملات المُراجعين، لافتاً إلى ضبط المُتَّهمين بدلالة نقيب المحامين في المُحافظة وبإسناد قوَّة إنفاذ القانون.

وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، كشف عن وجود ديونٍ بأكثر من ستة مليارات دينارٍ مُترتّبةِ بذمَّة مُستأجرين لمصلحة المُديريَّة منذ العام 2016 ولغاية الآن، مُوضحاً أنَّ المُديريَّة لم تقم.باتخاذ الإجراءات القانونيَّة لاستردادها.

وتابع، إنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ خمسةٍ من قُرَّاء المقاييس في دائرة توزيع الكهرباء في المُحافظة؛ على خلفيَّة قيامهم باختلاس المبالغ المدفوعة من المُواطنين لتسديدها كإيرادٍ للدولة، مُبيّـناً أنَّ أوامر القبض والتفتيش صدرت وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات