رئيس الوزراء يصل إلى قضاء تلعفر في محافظة نينوى

2024-03-04 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى قضاء تلعفر في محافظة نينوى.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى قضاء تلعفر في محافظة نينوى، والتقى جمعاً من شيوخ ووجهاء وأهالي القضاء".