محافظ النجف يشدد على ضرورة خلق بيئة آمنة للمستثمرين

2024-03-04 18:54:02 - المصدر: واع

النجف الاشرف - واع - حيدر فرمانشدد محافظ النجف الأشرف يوسف مكي كناوي، اليوم الاثنين، على ضرورة خلق بيئة آمنة للمستثمرين وتفعيل قانون النافذة الواحدة.وقال كناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "هنالك ممارسات غير قانونية تضر بالاستثمار من بينها العرف السائد المسمى بـ(التطلوعة)، كونه يمثل استغلالاً للمواطنين"، مشدداً على "أهمية تحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب".وأكد على "ضرورة الاهتمام الكبير بخلق بيئة آمنة للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات وتفعيل قانون النافذة الواحدة، سيما بعد وضع خطة بمفاتحة الشركات العالمية للاستثمار في المحافظة".