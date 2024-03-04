برشلونة يعلن طبيعة إصابة بيدري ودي يونغ

2024-03-04 19:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة إصابة كل من لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ وزميله بيدري.

وخرج كل من دي يونغ وبيدري خلال الشوط الأول من مباراة برشلونة ومضيفه أتلتيك بيلباو التي انتهت بالتعادل 0-0 أمس الأحد ضمن المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر برشلونة أنّ دي يونغ يعاني من التواء في الكاحل الأيمن فيما أوضح أنّ بيدري تعرّض لإصابة عضلية، وذلك دون أن يكشف عن مدة غياب اللاعبين.

وينتظر برشلونة عدة مباريات مهمة في الأيام المقبلة حيث سيواجه مايوركا وأتلتيكو مدريد توالياً في مسابقة الدوري الإسباني هذا بالإضافة إلى لقاء العودة أمام نابولي الإيطالي الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.