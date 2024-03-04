مجلس بغداد: تشكيل اللجان الدائمة سيكون وفقا للاحجام الانتخابية

2024-03-04 19:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، عن الية تشكيل اللجان الدائمة فيه لممارسة الدور الرقابي والتشريعي ضمن صلاحيات المجلس.

وقالت عضو المجلس اسيل الخالدي، لـ"بغداد اليوم"، انه "خلال الأيام المقبلة، سيتم تشكيل اللجان الدائمة في مجلس محافظة بغداد، وستكون آلية تشكيل اللجان وفق الاحجام الانتخابية لكل كتلة وستكون جميع القوى مشاركة فيها، كحال الحكومة المحلية".

وأضافت الخالدي ان "هناك توجها للإسراع بتشكيل اللجان الدائمة في مجلس محافظة بغداد، لغرض ان يمارس المجلس مهامه الرقابية والتشريعية، خاصة ان كل لجنة ستكون مختصة بمتابعة ملفات معينة ضمن دوائر الدولة، التي هي ضمن صلاحيات المجلس والحكومة المحلية".



