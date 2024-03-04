2024-03-04 19:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، فكتوريا تابلور، ان المرحلة تتطلب انهاء ملف التحالف الدولي. وقال الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز” إلتقينا مساء اليوم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، فكتوريا تايلور، وبحثنا معها تطورات العلاقة البينية بين بغداد وواشنطن”. وأكد الحكيم على “أهمية الحفاظ على […]

ظهرت المقالة الحكيم لمسؤول امريكي: المرحلة تتطلب انهاء ملف التحالف الدولي أولاً على ايرث نيوز.