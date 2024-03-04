الأمين العام للجامعات العربية: الدعوة لتأسيس منطقة التعليم العالي خطوة ممتازة

2024-03-04 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة، اليوم الاثنين، أن مؤتمر اتحاد الجامعات العربية الذي احتضنته جامعة بغداد هذا العام من أهم وأنجح المؤتمرات، فيما اعتبر دعوة وزير التعليم العالي نعيم العبودي تأسيس منطقة التعليم العالي خطوة ممتازة.وقال سلامة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه الدورة من المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية تأتي بذكرى مرور 60 عاماً على إنشاء الاتحاد بقرار من مجلس جامعة الدول العربية سنة 1964، ولأول مرة يعقد المؤتمر العام في بغداد ونحن سعداء جميعاً أنا وزملائي رؤساء الجامعات وسط الحضور المتميز، سعداء بوجودنا على أرض بغداد وبالدعوة وبكل التسهيلات والتنظيم الذي رأيناه".وأضاف، أن "وزارة التعليم العالي والحكومة العراقية وجامعة بغداد قدمت تسهيلات متميزة جداً جعلت هذا المؤتمر واحدا من أهم وأنجح المؤتمرات لاتحاد الجامعات العربية".وتابع سلامة، أن "دعوة وزير التعليم العالي العراقي نعيم العبودي إلى تأسيس وإعلان مشروع منطقة التعليم العالي العربية تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية، مبادرة ممتازة ومهمة على المستوى العالمي والدولي ونحن في اتحاد الجامعات العربية سنتبناها ونعمل على تحقيقها بأسرع وقت ممكن، كما تبنينا مبادرة التصنيف العربي للجامعات التي انطلقت من بغداد عام 2018".ودعا وزير التعليم نعيم العبودي، اليوم الاثنين، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد الجامعات العربية الذي احتضنته جامعة بغداد وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) دعا، لتأسيس وإعلان منطقة التعليم العالي العربية، مؤكداً، أن "هذا المشروع يتضمن خريطة طريق لتطوير ومواجهة التحديات وتوسيع دائرة العمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي العربية، ودعم وتأسيس وإصلاح المؤسسات ووضع الحلول لكثير من المشكلات التي تواجه المؤسسات التعليمية، أسوة بمنطقة إنشاء التعليم الأوروبية".