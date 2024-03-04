الخطوط الجوية تعلن تفويج أكثر من 65 ألف معتمر إلى الديار المقدسة خلال شهر

2024-03-04 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، تفويج أكثر من 65 ألف معتمر إلى الديار المقدسة خلال شهر.وكشف المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن "تحقيق زيادة كبيرة في عدد المعتمرين العراقيين الذين تم تفويجهم إلى الديار المقدسة على متن أسطول طائرات الخطوط الجوية العراقية خلال شهر شباط الماضي"، لافتا، إلى أنه "بلغ إجمالي العدد 65،834 معتمرا وتوزعوا على 460 رحلة نفذت من المطارات المحلية إلى مطارات المملكة العربية السعودية وبالعكس".وذكر البيان نقلاً عن مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم تأكيده على أن "تحقيق هذا النجاح في الزيادة العددية للمعتمرين والرحلات جاء نتيجة الخطة الدقيقة لتشغيل أسطول الشركة خلال عام 2024 والتي تنفذ تحت إشراف مباشر من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والتي تتضمن أيضاً توسيع شبكة الوجهات والرحلات للناقل الوطني حسب زيادة الطلب وكذلك رفع مستوى الخدمات وبالتالي ينعكس ذلك إيجابياً على تعظيم إيرادات الشركة".وأوضحت الخطوط الجوية- بحسب البيان- أن "التأخير الذي رافق بعض الرحلات سببه الزخم الكبير والأول من نوعه لرحلات العمرة الذي تشهده الشركة وخلال مدة شهر واحد"، مشيرة، إلى أنه "تجدد الاعتذار لضيوف الرحمن وعدم تكرار ذلك خلال الفترات المقبلة".