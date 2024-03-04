رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على حزمة من المشاريع الخدمية والتسهيلات الداعمة لعودة النازحين

2024-03-04 19:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن سنجار باتت تمثل نموذجاً عراقياً مهماً في التمسك بأصالة المكونات العراقية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على حزمة من المشاريع الخدمية والتسهيلات الداعمة لعودة النازحين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى مساء اليوم، جمعاً من وجهاء قضاء سنجار وشيوخ العشائر والشخصيات الاجتماعية فيه، وذلك خلال زيارته للقضاء اليوم".وأعرب السوداني، "عن تقديره الكبير لمواقف أهالي القضاء وتثمينه للتضحيات التي قدموها في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكدا، أن "سنجار باتت تمثل نموذجاً عراقياً مهماً في التمسك بأصالة المكونات والأطياف العراقية، وتلاحمها وعيشها المتآخي المشترك".وشدد "على أهمية الدور الذي تلعبه العشائر في دعم القانون والدولة".كما استمع رئيس الوزراء إلى أهم مطالب أبناء سنجار والتحديات الخدمية والمعيشية التي يواجهونها، وبين، أن "الحكومة تعمل على حزمة من المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية والإصلاحات والتسهيلات الإدارية، التي تدعم عودة النازحين وترسخ الاستقرار والأمن في القضاء".وأكد على "العمل الجاد للارتقاء بالواقع المعيشي والاجتماعي للأهالي فيه".