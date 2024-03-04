ارتفاع الحرارة وعودة قريبة للامطار.. ملخص طقس العراق للايام المقبلة

2024-03-04 19:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، تسجيل ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فيما بين موعد عودة الامطار الى المدن العراقية.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الأجواء ستكون مستقرة خلال الأيام الأربعة القادمة مع ارتفاع درجات الحرارة بفارق ثلاث درجات تصاعدياً بسبب تحول الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه".

وأضاف ان "الانباء التي تتحدث عن عواصف ترابية خلال الساعات المقبلة غير صحيحة، كما ان عودة الامطار الى مدن العراق المختلفة ستكون بعد يوم (9) من الشهر الحالي، وستكون الأقسام الشمالية وأجزاء وسط البلاد مشمولة لتساقط أمطار متفرقة".



