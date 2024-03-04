تفويج أكثر من 65 ألف معتمر عراقي إلى الديار المقدسة خلال شهر شباط

2024-03-04 19:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، نجاحها بتفويج أكثر من 65 الف معتمر الى الديار المقدسة خلال شهر شباط الماضي.

وقال بيان للشركة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "هناك، زيادة كبيرة في عدد المعتمرين العراقيين الذين تم تفويجهم الى الديار المقدسة على متن أسطول طائرات الخطوط الجوية العراقية خلال شهر شباط الماضي، حيث بلغ أجمالي العدد 65،834 معتمر وتوزعوا على 460 رحلة نفذت من المطارات المحلية الى مطارات المملكة العربية السعودية وبالعكس".

واكد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم على أن "تحقيق هذا النجاح في الزيادة العددية للمعتمرين والرحلات جاء نتيجة الخطة الدقيقة لتشغيل أسطول الشركة خلال عام 2024 والتي تنفذ تحت إشراف مباشر من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والتي تتضمن أيضاً توسيع شبكة الوجهات والرحلات للناقل الوطني حسب زيادة الطلب وكذلك رفع مستوى الخدمات وبالتالي ينعكس ذلك إيجابياً على تعظيم إيرادات الشركة"، بحسب البيان.

واضاف، ان "التأخير الذي رافق بعض الرحلات سببه الزخم الكبير والأول من نوعه لرحلات العمرة الذي تشهده الشركة وخلال مدة شهر واحد، مجددا في ذات الوقت الإعتذار لضيوف الرحمن وعدم تكرار ذلك خلال الفترات القادمة".