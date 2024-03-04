مباحثات لتفعيل دور المرأة في برلمان كوردستان للدورة المقبلة

2024-03-04 20:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم المجلس الاعلى لنساء كوردستان، يوم الاثنين، اجتماعا للاحزاب والاطراف السياسية الكوردستانية لمناقشة دور المرأة وتفعيل مشاركتها في الدورة القادمة لانتخابات برلمان كوردستان.

وخصص الاجتماع لمناقشة أوضاع النساء وكيفية رفع مستوى قدراتهن وكذلك المشاركة الفاعلة وتأثيرهن في الدورة المقبلة لبرلمان كوردستان.

وقالت رئيسة المجلس الاعلى لنساء كوردستان الدكتورة خانزاد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، بأن "الاجتماع مع الاحزاب والاطراف السياسية الكوردستانية جاء بهدف أن يكون ممثلو الاحزاب والاطراف الكوردستانية وخصوصا من العنصر النسوي في الدورة المقبلة لبرلمان كوردستان مؤثرين وفاعلين لكي يتمكنوا من إصدار القرارات وكذلك ليتمكنوا من اداء ادوارهم بشكل تام".

واوضحت ان"جميع الاحزاب والاطراف السياسية الكوردستانية التي تعمل حاليا على إعداد قوائم مرشحيها ترغب ان تكون نسبة المرأة في تلك القوائم 30 بالمائة في الدورة المقبلة".

وأضافت "لتكون العناصر النسوية من النوع الذي يتمكن من خدمة شريحة المرأة ويكون لديهن تأثير بين الأوساط صانعة القرار".

ووقع رئيس إقليم كوردستان، أمس الأحد، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.