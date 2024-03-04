2024-03-04 20:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، اليوم الإثنين، (4 آذار 2024)، عن موعد توقف منافسات مسابقة الدوري؛ لإرتباط منتخب العراق بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح الزاملي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن "المسابقة المحلية ستتوقف بداية من 10 مارس/آذار الجاري بعد انتهاء منافسات الجولة 19 ـ آخر جولات المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق" مشيرًا إلى أن التوقف يأتي لإراحة الفرق بين المرحلتين وليستعد منتخب بلاده بأفضل صورة قبل مباراتي الفلبين".

وأشار إلى "أنهم سيجتمعون بالمدير الفني للمنتخب خيسوس كاساس للاتفاق على البرنامج الإعدادي لهذه المرحلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وقال الزاملي: "جميع المباريات المقبلة مهمة لأنها حاسمة في التأهل لكأس العالم 2026 وهو الهدف الأسمى، إذ كانت المشاركة الوحيدة عام 1986 في المكسيك".

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني، نظيره الفلبيني يوم الخميس الموافق 21 مارس/آذار الجاري ثم يحل ضيفًا عليه يوم 26 من الشهر ذاته.

المصدر: موقع كووورة