الخنجر يتحدث عن 3 سيناريوهات لحل مشكلة ديالى ويعلن التوصل إلى اتفاق خلال أيام

2024-03-04 20:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، يوم الاثنين، قرب عقد اتفاق خلال الأيام القادمة على رؤية موحدة لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى.

وقال الخنجر في لقاء ملتقى الرافدين وتابعته وكالة شفق نيوز: "في منهاجنا السياسي، ومسيرتنا السياسية، وحدة العراق خط أحمر، وموضوع الاقاليم حق كفله الدستور، لكننا نعارض الدعوات لتكوين اقاليم وفق اساس طائفي لأنها تشكل خطراً على وحدة العراق".

واضاف "ندعم حكومة محمد شياع السوداني في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، لأن الحوار يساعد على بسط الأمن وتبادل الخبرات والمعلومات مع دول العالم".

وتابع الخنجر "ستعقد جلسة لانتخاب محافظ ورئيس مجلس في كركوك خلال الأسبوعين المقبلين".

واوضح ان "هنالك خلاف بين الاطراف من كل المكونات في ديالى، وقدمت 3 سيناريوهات للحل ومن المفترض أن نتفق خلال الأيام القادمة على رؤية موحدة لتشكيل الحكومة المحلية فيها".