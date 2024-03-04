وزير الموارد المائية: سدود العراق قادرة على استيعاب أي كمية مياه قادمة

2024-03-04 20:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، يوم الاثنين، بأن سدود العراق قادرة على استيعاب كل كميات المياه القادمة لأنهر العراق.

وقال ذياب، في كلمة له في ملتقى الرافدين 2024، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "تراكمات سنوات الجفاف التي كان لها تأثير كبير على الوضع المائي وامكانية تلبية الاحتياجات الخاصة بالمياه".

وأضاف ذياب أن "السدود الموجودة في العراق تكفي لاستيعاب أي كمية قادمة من المياه".

ولفت ذياب، إلى أن "هنالك ظاهرة مؤسفة وهي اعتقاد بعض المواطنين أن النهر مكب للنفايات، ونعمل على الحد منها وإنهائها".