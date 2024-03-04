أول مرجع ديني عراقي يعلن "اليوم الأول" من رمضان قبل أسبوع من حلوله

2024-03-04 20:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن رجل الدين العراقي كمال الحيدري أن أول أيام شهر رّمَضَان المُبَارك سيكون يوم الإثنين 11 مارس/آذار 2024، وفق بيان صادر عن مكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان أن "ذلك بناءاً على المبنى الفقهي لسماحتهِ الذي يعتمدُ على الحساباتِ العلمية والفلكية الدقيقة التي تُشيرُ الى أنّ الإقترانُ المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الأحد 10 مارس/آذار 2024 الساعة 09:00 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله".

وتابع أن "إمكانية رؤية الهلال كما مُوضح في الشكلين أدناه تُشير إلى إمكانية رؤيته مساء يوم الأحد بالعين المسلحة فقط (التلسكوب) في مناطق متعددة من قارتي امريكا الشمالية والجنوبية بناءاً على معيار عودة ، وأما على معيار يالوب فأيضا يمكن رؤيته بالتلسكوب فقط في مناطق كثيرة من غرب قارة أمريكا الشمالية وبعض المناطق من قارة أمريكا اللاتينية، مضافاً إلى إمكانية رؤيته بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس في بعض المناطق من غرب قارة أمريكا الشمالية كما هو واضح في الشكل أدناه".