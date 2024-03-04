بتهمة نشر صور عارية.. القبض على صاحب صفحة "ملحدين السماوة" في الرميثة

2024-03-04 20:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة المثنى، يوم الاثنين، عن اعتقال صاحب صفحة "ملحدين السماوة" المشهورة على موقع فيسبوك، مبينة انه ينشر صوراً عارية.

وقال اعلام شرطة المثنى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقًا للتوجيهات الصادرة من مراجعنا في وزارة الداخلية،

وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المثنى اللواء عبد الرضا گاطع فهد تم تنفيذ دعوة جزائية ضد المتهم ع د ح، وهو من سكنة قضاء الرميثة".

وبين أن "المتهم من أصحاب المحتوى الهابط في النشر حيث قام بنشر صور عارية غير أخلاقية ومسيئة للحياء على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى صفحة تحمل اسم (ملحدين السماوة)"، موضحاً أن في الاونة الاخيرة تم نشر تلك التسميات في (مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي) وهذه ظاهرة لا تمت لمجتمعنا وديننا الاسلامي بصلة والتي ينتقدها الدين الإسلامي والمجتمع السماوي، ويظهر المدان في مقطع فيديو يدعي أنه "ملك جمال السماوة" ويرتدي ملابسًا غير لائقة".

ولفت إلى أنه "تم عرض الأمر على قاضي التحقيق في محكمة الرميثة، وبعد ربط الصور والفيديوهات بالمتهم، قرر القاضي إصدار أمر قبض بحقه وفقًا للمادة 372 من قانون العقوبات. تم استجواب المتهم وأدلى بالاعتراف بالتهم المنسوبة إليه ".

وأوضح أن "قيادة شرطة المثنى تقوم متابعة تلك الصفحات لمعرفة أصحاب هذه الصفحات المسماة (باسم ملحدين السماوة)".

ويطلق المعتقل على صفحته تسمية (ملحدين السماوة) بخطأ مقصود بإضافة النون بعد الياء.