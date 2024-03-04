الهيئة الوطنية للاستثمار تعلن عن تقديم (17) عرضا لمشروع معالجة النفايات

2024-03-04 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار ، اليوم الاثنين، عن تقديم (17) عرضا لمشروع معالجة النفايات.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " الهيئة الوطنية للاستثمار تعلن عن تقديم (17) عرضا من شركات أجنبية وعربية ومحلية لمشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في بغداد".وأضافت، أن "ذلك جاء خلال جلسة عقدتها الهيئة، بمشاركة الفريق الوزاري المتخصص بدراسة ووضع متطلبات الفرصة الاستثمارية، فضلا عن لجنتي استلام وفتح وتحليل ودراسة العروض".وأوضحت الاستشارية لدى الهيئة لشؤون الطاقات المتجددة منى الجابري بحسب البيان أن "الهيئة لديها توجه حقيقي نحو الفرص الاستثمارية النوعية المتمثلة بالمشاريع الحيوية ومنها مشاريع توليد الطاقة الكهربائية".