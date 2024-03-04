التعليم: المؤشرات العراقية مهدت لتسلم جامعة بغداد رئاسة اتحاد الجامعات العربية

2024-03-04 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن مؤشرات الجامعات العراقية مهدت لتسلم جامعة بغداد الرئاسة الدورية لاتحاد الجامعات العربية.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انعقاد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية يمثل حدثا رائدا؛ كون الاتحاد منذ تأسيسه عام 1964 لم يختر العراق مكانا لانعقاد جلساته".وأشار، إلى أن "مؤشرات الجامعات العراقية و المؤسسة الأكاديمية التي وصلت وحازت الاعتمادية الدولية وحققت مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، مهدت و وفرت الأرضية المناسبة لاستقطاب الاتحاد والجامعات العربية لاختيار العاصمة وجامعة بغداد لتتسلم ويتسلم العراق رئاسة الدورة الحالية لاتحاد الجامعات العربية بنسختها السادسة والخمسين، وهي تمثل شاخصا مهما في تاريخ مؤسسة الاكاديمية العراقية".وأضاف، أن "وزير التعليم نعيم العبودي أطلق مبادرة تأسيس منطقة التعليم العالي العربية التي تمثل مشروعا مهما من حيث تمكين هذه المؤسسات من رفع مستوى التعاون وصياغة سياقات جديدة تسرع من بيئة الحدث الأكاديمي العربي على غرار ما أسسه الأوروبيون من منطقة تعليم عالي أوروبية اختصرت الوقت ونظمت الجهد وحققت مخرجات تطمح إليها الشعوب".