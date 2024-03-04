وزير الكهرباء يؤكد إعتماد معايير دقيقة لتسعيرة إستخدام الطاقة في المجمعات الاستثمارية
2024-03-04 21:20:03 - المصدر: ايرث نيوز
ايرث نيوز/ ترأس وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، إجتماعاً للجنة المكلفة بوضع آليات إدارة المبيعات في المجمعات السكنية الإستثمارية، وفقاً لنظام الجباية الإلكترونية. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “تم خلال الاجتماع استعراض الأسس العامة لوضع معايير الجباية لتلك المجمعات، استنادًا إلى فقرات الموازنة الاتحادية ذات الصلة”. وأكد الوزير على “أهمية ضمان […]
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