2024-03-04 21:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، إجتماعاً للجنة المكلفة بوضع ‏آليات إدارة المبيعات في المجمعات السكنية الإستثمارية، وفقاً لنظام الجباية ‏الإلكترونية. ‏وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “تم خلال الاجتماع استعراض الأسس العامة لوضع معايير الجباية لتلك المجمعات، استنادًا إلى ‏فقرات الموازنة الاتحادية ذات الصلة”.‏ وأكد الوزير على “أهمية ضمان […]

ظهرت المقالة وزير الكهرباء يؤكد إعتماد معايير دقيقة لتسعيرة إستخدام الطاقة في المجمعات الاستثمارية أولاً على ايرث نيوز.