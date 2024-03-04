2024-03-04 21:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم على ان العقد الاجتماعي يحتاج معادلة متوازنة” مشيرا الى ان “الانتقال إلى مرحلة الكونفيدرالية لا يحظى بقبول ودعم الجميع”. وقال الحكيم في ملتقي الرافدين للحوار ببغداد “أن السابع من أكتوبر تشرين كشف عن مخطط لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية شعب بلا أرض، وأعربنا عن أسفنا للغطاءات الدولية التي حظي بها […]

ظهرت المقالة الحكيم: العقد الاجتماعي يحتاج معادلة متوازنة والانتقال إلى الكونفيدرالية لا يحظى بقبول الجميع أولاً على ايرث نيوز.