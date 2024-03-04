دوري العراق.. اكتساح للجوية وسقوط لأربيل في الجولة 18

2024-03-04 21:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حول فريق القوة الجوية تأخره بهدف للفوز 4-1 على النفط، مساء اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، على ملعب المدينة، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق.

وقص سامسون دير جبايبو التسجيل لنادي النفط بعد مرور 8 دقائق، ثم تعادل حسين جبار للقوة الجوية في الدقيقة 17.

وأضاف أيمن حسين الهدف الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 43 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الصقور 2-1.

وعاد أيمن حسين للتسجيل خلال الشوط الثاني بالدقيقتين 53 و68 مسجلا الهدفين الثالث والرابع للقوة الجوية.

وشهدت الدقيقة 94 من عمر اللقاء طرد لاعب النفط سامسون دير جباديبو.

ورفع الفوز رصيد القوة الجوية للنقطة 44 في صدارة الترتيب، بفارق 8 نقاط عن وصيفه الشرطة.

وتوقف رصيد النفط بعد الهزيمة عند النقطة 24 في المركز الثامن بفارق نقطتين عن الطلبة والحدود والزوراء أصحاب المراكز الثامن والسابع والسادس على الترتيب.

فيما فاز الحدود على نظيره أربيل، بهدف دون رد، اليوم الإثنين، في إطار ذات الجولة 18، على ملعب الكرخ.

هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع اللاعب إبراهيم غازي، في الدقيقة 70.

ورفع الفوز رصيد الحدود إلى 26 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري نجوم العراق، بفارق الأهداف عن الطلبة صاحب المركز الثامن.

فيما تجمد رصيد أربيل عند 20 نقطة في المركز 11 بجدول ترتيب البطولة المحلية، بفارق الأهداف عن الميناء صاحب المرتبة 12.

في الوقت نفسه، اعتبرت لجنة الاستئناف، نادي القاسم، خاسرا بنتيجة 0-3 أمام القوة الجوية، لانسحابه من المباراة.

وبذلك تؤيد لجنة الاستئناف، قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة القاسم والقوة الجوية.

كما تقرر تغريم القاسم 75 مليون دينار عراقي، مع خصم 3 نقاط من رصيد النادي.

كما فرضت لجنة الاستئناف، غرامة 15 مليون دينار مع الإيقاف لمدة 4 مباريات، بحق حسن عليوي علوان إداري القاسم.

وجرى تغريم نعيم رحيم جبر، مسئول تجهيزات القاسم، 15 مليون دينار، مع الإيقاف عن المشاركة في المباريات لمدة 6 أشهر.

أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، نقل مباراة فريقي الزوراء والطلبة، من ملعب الزوراء إلى ملعب الشعب الدولي.

وأشارت لجنة المسابقات بدوري نجوم العراق، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن المباراة ستقام عند 07:30 يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 18.

ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميا طاقم سعودي مكون من: حكم الساحة خالد الطريس ويساعده الثنائي محمد العبكري وعبد الرحيم الشمري.

ويحتل الزوراء قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن فريق الطلبة صاحب المركز السابع.

وكانت لجنة المسابقات ذاتها قد أعلنت في وقت سابق أيضا تغيير ملعب مباراة دهوك والكهرباء، ضمن منافسات الجولة 18.

وأوضحت لجنة المسابقات، عبر بيان رسمي صادر يوم أمس الأحد، أن قرار تغيير الملعب يأتي لأمور فنية تتعلق بملعب فرانسوا حريري حيث تم نقل المواجهة إلى ملعب زاخو بذات الوقت واليوم الذي أعلن عنهما سابقا.