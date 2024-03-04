الحشد الشعبي يختتم عملية {الوعد الحق 2} في الأنبار بتحقيق كامل نتائجها

2024-03-04 21:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

أختتمت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية الوعد الحق في محافظة الانبار بعد تحقيق كامل نتائجها.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إن “عملية الوعد استمرت ليومين متتاليين وشاركت فيها الوية القاطع والمديريات الساندة في هيئة الحشد الشعبي وقد حققت جميع اهدافها بدخول اصعب الاودية في صحراء الانبار الغربية”.

واضاف مصلح، أن “قواتنا دخلت الطرق النيسمية في الاودية وفتشت جميع الاحداثيات الموضوعة من قبل العمليات المشتركة”، مشيدا بـ”حجم التنسيق بين القوات المشتركة في العملية ودور القوة الجوية العراقية وطيران الجيش”.

واوضح مصلح، أن “القوات عثرت على عدد من المضافات لفلول داعش الإرهابي، فضلا عن تفتيش عن مساحات كبيرة”.

واعرب مصلح عن شكره “الى كافة المنتسبين الابطال المشاركين في العملية والمديريات الساندة وباقي صنوف القوات الامنية لجهودهم المبذولة وتحملهم الظروف الجوية القاسية اثناء العملية”.

