رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد ختام زيارته إلى نينوى

2024-03-04 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واععاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد بعد ختام زيارته إلى محافظة نينوى.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد ختام زيارته إلى محافظة نينوى، وافتتح وتابع فيها عدداً من المشاريع الخدمية والبنى التحتية وزيارة قضاءي تلعفر وسنجار واللقاء بالأهالي والوجهاء فيهما".وأضاف البيان، أن "أبرز محطات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة نينوى هي إطلاق الأعمال التنفيذية في مدينة الغزلاني السكنية الجديدة، التي ستضم 28 ألف وحدة سكنية وافتتاح مستشفى ربيعة العام سعة 138 سريراً، وزيارة تفقدية إلى قضاء سنجار، وعقد اجتماع لمجلس محافظة نينوى في القضاء، وعقد اجتماع موسع للقيادات الأمنية وقادة التشكيلات العسكرية بمحافظة نينوى، إضافة إلى الاجتماع بمديري الدوائر الخدمية والتنفيذية والإدارية بمحافظة نينوى في قضاء سنجار".وأضاف البيان، أن "الزيارة تضمنت أيضا الإعلان عن حزمة مشاريع خدمية وتنموية وصحية لأهالي قضاء سنجار، ولقاء مع جمع من وجهاء قضاء سنجار وشيوخ العشائر فيه".وتابع البيان، أن "الزيارة تضمنت زيارة قضاء تلعفر ولقاء جمع من أهالي ووجهاء وشيوخ العشائر وشخصيات دينية في القضاء، والإعلان عن حزمة مشاريع تنموية وخدمية وفي مجال البنى التحتية لخدمة القضاء".