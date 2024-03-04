استقبل رمضان 2024 مع عروض مميزة من سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي

2024-03-04 21:56:04 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق، 2024: أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي حملة عروض مميزة بمناسبة حلول شهر رمضان 2024، حيث شملت الحملة عروض وخصومات استثنائية على باقة مختارة من التلفزيونات والأجهزة المنزلية التي تحمل العلامة التجارية الكورية "سامسونج".

وتأتي هذه الحملة إيمانًا من سامسونج بأن شهر رمضان شهر العطاء، وذلك عبر تقديمها أفضل الأجهزة وأحدث التقنيات والتكنولوجيا المبتكرة لعملائها بأسعار تنافسية، كما تقدر سامسونج خصوصية الشهر الكريم بكونه فرصة مميزة لقضاء المزيد من الأوقات الممتعة والروحانية مع العائلة برفقة أحدث الأجهزة والتقنيات من سامسونج التي ترتقي بأسلوب حياة العملاء من حيث السهولة والراحة وتوفير الوقت والجهد.

وفي سياق متصل، قال السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق: "أطلقنا حملة عروض رمضان 2024 امتنانًا لثقة عملائنا في منتجات وتقنيات سامسونج المبتكرة، وحرصًا منا على تقديم أفضل الأجهزة المنزلية والترفيهية عالية الجودة التي تلبي احتياجات ورغبات عملائنا في الفعاليات والاجتماعات العائلية الرمضانية بأسعار مذهلة ومميزة."

وفي تفاصيل الحملة، فقد شملت العروض خصومات وهدايا مجانية مرفقة عند شراء تلفزيونات سامسونج الرائدة؛ لتوفير تجربة مشاهدة استثنائية وجودة صورة مذهلة وترفيهًا فائق الجودة لعملاء سامسونج أثناء مشاهدتهم مسلسلات رمضان. إذ سيحظى المستهلكين بفرصة الحصول على أي من أجهزة تلفزيون OLED بدقة 4K وتلفزيون Crystal UHD بدقة 4 K بخصم يصل إلى 15% حسب نوع وحجم التلفزيون، بالإضافة إلى اشتراك مجاني على منصة شاهد يصل لغاية 12 شهر، لمتابعة العروض التلفزيونية المفضلة لك خلال الشهر. أما عند شراء تلفزيون Neo QLED بدقة 8K فسيتمتع المشترون بخصم يصل إلى 11% بالإضافة إلى اشتراك سنوي مجاني على منصة شاهد، إلى جانب وحدة مكبر الصوت Soundbar كهدية مجانية.

أما فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية، فسيحصل عملاء سامسونج عند شرائهم ثلاجات سامسونج من طرازات جنباً الى جنب أو ثلاجة المجمدة العلوية أو ثلاجة سامسونج ذات الباب الواحد مع تقنية عدم تكوّن الثلج أو الفريزر المنفصل فسيحصلون على هدية عبارة عن ميكروويف مزود بشواية من سامسونج بسعة 40 لتر أو ميكروويف Solo من سامسونج بسعة 23 لتر، وذلك اعتمادًا على طراز الثلاجة.

كما سيحظى العملاء بفرصة الحصول على مكنسة Jet Stick اللاسلكية مجانًا عند شراء ثلاجة الباب الفرنسي، أما عند شرائهم غسالة كومبو بتكنولوجيا Eco Bubble الموفرة للطاقة المزودة بالمجفف أو غسالة بسعة 11كم فسيحصلون على ميكروويف مزود بشواية من سامسونج بسعة 40 لتر. هذا وسيحصل المستهلكين على مكنسة سامسونج الكهربائية Bagless بقوة 2000 واط عند شراء ثلاجة المجمّد العلوي المزودة بخاصيّة Optimal Fresh+.

هذا وتستمر حملة عروض وخصومات رمضان ما بين الفترة الممتدة ما بين 26 شباط 2024 وحتى 31 آذار 2024 في جميع معارض موزعين ووكلاء الرسميين ونقاط البيع المعتمدة في جميع مدن ومحافظات العراق، بالإضافة إلى متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط https://www.samsung.com/iq_ar/offer/ .