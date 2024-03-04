2024-03-04 21:57:57 - المصدر: إن تي تي داتا

بدأت "إن تي تي داتا" (NTT DATA) العمل بالفعل مع "يو إكس إي" (UXE) لتنفيذ نظام SAP S/4HANA Cloud من أجل تحقيق تكامل سلس بين المعاملات المالية والتشغيلية

تفخر شركة "إن تي تي داتا" (NTT DATA)، باعتبارها شركة عالمية رائدة موثوق بها في خدمات واستشارات تقنية المعلومات، وشركة "يو إكس إي للحلول الأمنية، ذ.م.م" (UXE SECURITY SOLUTIONS L.L.C)، التي تمثل أحد الشركات الاستثمارية الرائدة المتخصصة في مجال الأمن الامان في دبي، بالإعلان عن تعاونهما وتضافر جهودهما. إذ تهدف هذه الشراكة لتنفيذ نظام SAP S/4HANA Cloud، الذي يحتوي على ميزات مُضمّنة للتحليلات والذكاء الاصطناعي، في شركة "يو إكس إي " (UXE).

وقد أعرب الدكتور عبد الباري دانيش، الرئيس التنفيذي لشركة "إن تي تي داتا" (NTT DATA) في تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حماسه للمشروع قائلًا: "نحن متحمسون للغاية لعقد الشراكة مع شركة "يو إكس إي" (UXE) لتحسين إطار عملهم التشغيلي وتطويره. حيث إن تنفيذنا لنظام SAP S/4HANA Cloud مُصمّم ليتناسب مع معاملاتهم المالية والتشغيلية بسلاسة، والاستفادة من أحدث تقنيات التحليلات والذكاء الاصطناعي. كما أن هذا المشروع لا يقتصر على التحول التقني فحسب، بل يتعلق أيضًا بإرساء معايير جديدة في مجال الأمن والامان."

"يو إكس إي " (UXE) تستعد لتحقيق قفزة نوعية في عالم التحليلات والذكاء الاصطناعي

تأسست شركة "يو إكس إي" (UXE) ("المُحَرك" سابقًا) في عام 2018، وسرعان ما أصبحت من الشركات الرائدة في مجال الأمن و الاستثمار، والتقنية المالية ،و رقمنه البيانات (IoT)، والذكاء الاصطناعي في المنطقة. وقد وسعت نطاق وجودها بسرعة في العديد من الشركات ورؤوس الأموال الاستثمارية. وتستعد الشركة لتحقيق قفزة نوعية في مجال التقني والتكنلوجي، وذلك بفضل قوتها العاملة وتأثيرها الكبير في دبي.

أوضح عبد الله جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة "يو إكس إي للحلول الأمنية" (UXE Security Solutions)، رؤيته للمشروع قائلًا: "يمثل تعاوننا مع شركة "إن تي تي داتا" (NTT DATA) خطوة إستراتيجية نحو دمج التقنية المتطورة في عملياتنا. إذ يتوافق تنفيذ نظام SAP S/4HANA Cloud على نحوٍ مثالي مع مهمتنا المتمثلة في الابتكار والريادة في المجال الأمني. وهو ما يهدف إلى تحسين عمليات اتخاذ القرارات والكفاءة التشغيلية في شركتنا، وهو ما يرسي معيارًا جديدًا في مجالنا.

ستؤدي مركزية البيانات إلى تعزيز الرؤى والكفاءة والابتكار

يهدف المشروع إلى تحقيق تكامل سلس بين المعاملات المالية والتشغيلية. وهذه خطوة في غاية الأهمية بالنسبة لشركة "يو إكس إي" (UXE)، إذ تتطلع إلى تبسيط عملياتها وتحسين عروض خدماتها. حيث ستوفر مركزية البيانات رؤى غير مسبوقة للشركة، وهو ما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة والابتكار.

يتضمن مُقترح التنفيذ المُقدَّم من شركة "إن تي تي داتا" (NTT DATA) نظام SAP S/4HANA Cloud مع وحدات رئيسية مثل الشؤون المالية، والمبيعات، وتحديد المورّدين، والمشتريات. ويؤكد هذا النهج الشامل التزام شركة "إن تي تي داتا" (NTT DATA) بتقديم حل ليس متطورًا من الناحية التقنية فحسب، بل مُصممًا أيضًا لتلبية احتياجات شركة "يو إكس إي" (UXE) بالتحديد.

يوضّح هذا التعاون التزام الشركة بالابتكار والتميز، حيث يعكس خوض شركة "يو إكس إي" (UXE) هذه الرحلة الجديدة مع "إن تي تي داتا" (NTT DATA) استعدادها لإحداث تغيير جذري في معايير الخدمات، والظهور كشركة رائدة في دمج التقنية في مجال الأمن.

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نبذة عن "إن تي تي داتا" ( NTT DATA ).

تقدم "إن تي تي داتا" (NTT DATA) الحلول المبتكرة، بداية من الاستشارات والتنفيذ ووصولًا إلى الخدمات المُدارة وغيرها، وتعمل على تعزيز حلول SAP باستمرار لتكون صالحة للشركات وموظفيها. وتسعى "إن تي تي داتا" (NTT DATA) لمساعدة الشركات على التحول والنمو وزيادة نجاحاتها، وبفضل خبرتنا العميقة في حلول SAP، فإننا نربط الفرص التجارية لعملائنا بأحدث التقنيات، ونقدم حلولًا فردية في جميع مجالات الأعمال. وباعتبارها جزءًا من مجموعة "إن تي تي داتا" (NTT DATA) وشريكًا إستراتيجيًا عالميًا لشركة SAP تربطه علاقات وثيقة مع شركاء آخرين، تتيح "إن تي تي داتا" (NTT DATA) لعملائها الحاليين والمحتملين إمكانية الوصول إلى الحلول والتطورات المبتكرة، ومن ثمَّ تقدم مساهمة مهمة في الابتكار ونجاح الأعمال على المدى الطويل. وتضم شركة "إن تي تي داتا" (NTT DATA) أكثر من 15,000 موظف في أكثر من 30 دولة.

نبذة عن "إن تي تي داتا" (NTT DATA).

تُعد "إن تي تي داتا" (NTT DATA) جزءًا من مجموعة "إن تي تي" (NTT)، وهي شركة عالمية مبتكرة وموثوق بها في مجال تقنية المعلومات وخدمات الأعمال، ويقع مقرها في طوكيو. نحن نساعد العملاء على التحول من خلال الاستشارات، وحلول الصناعة، وخدمات عمليات الأعمال، والتحديث الرقمي وتحديث تقنية المعلومات، والخدمات المُدارة. إذ تمكّنهم شركة "إن تي تي داتا" (NTT DATA)، وكذلك المجتمع، من التحرك بكل ثقة نحو المستقبل الرقمي. نحن ملتزمون بتحقيق النجاح لعملائنا على المدى الطويل، ونجمع بين الانتشار العالمي والاهتمام بالعملاء المحليين لخدمتهم في أكثر من 50 دولة حول العالم. تفضّل بزيارتنا على nttdata.com.

نبذة عن "يو إكس إي للحلول الأمنية، ذ.م.م" (UXE SECURITY SOLUTIONS L.L.C)

https://www.uxe.ai

تمثل شركة "يو إكس إي للحلول الأمنية، ذ.م.م" (UXE SECURITY SOLUTIONS L.L.C) المعروفة سابقًا باسم "المُحَرك للخدمات الأمنية"، من اهم الشركات الرائدة في المجال الأمني في الإمارات العربية المتحدة، والخليج، والشرق الأوسط، وسرعان ما أصبحت من الشركات الرائدة في مجال الأمن والاستثمار، والتقنية المالية، و رقمنه البيانات (IoT)، والذكاء الاصطناعي في المنطقة، لتتصدر المرتبة الاولى كشركة مبتكرة في المجال الامني منذ إنشائها في عام 2018.

تمثل علامة SAP ومنتجات وخدمات SAP الأخرى المذكورة هنا، بالإضافة إلى الشعارات الخاصة بكل منها، علامات تجارية أو علامات تجارية مُسجَّلة لشركة "ساب إس إي" (SE) في ألمانيا والبلدان الأخرى. يُرجى مراجعة https://www.sap.com/copyright للاطلاع على معلومات وملاحظات أخرى بخصوص العلامات التجارية. تمثل جميع أسماء المنتجات والخدمات الأخرى المذكورة علامات تجارية تخص الشركات المعنية.